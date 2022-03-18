Обрыдаемся: что известно о второй части “Аватара”
В конце 2022 года должна состояться долгожданная премьера фильма “Аватар 2”, — напоминает Peopletalk. И по словам актеров, зрители не смогут сдержать эмоций.
Зои Салдана считает, что продолжение не оставит никого равнодушным и “снесет всем крышу”. “Даже рассказывать об этом трудно без кома в горле, потому что мне удалось посмотреть 20 минут второй части еще в конце прошлого года. Я просто потеряла дар речи и расчувствовалась до слез. История точно получится захватывающей. “Аватар 2” действительно продвинулся вперёд по сравнению с первым фильмом, так что, я думаю, вам стоит подготовиться к такому поистине незабываемому приключению”, — сказала она.
Напомним, первая часть фильма вышла на экраны 13 лет назад. “Аватар” Джеймса Кэмерона стал самым кассовым фильмом в истории, собрав 2,802 миллиарда долларов.