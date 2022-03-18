Обрыдаемся: что известно о второй части “Аватара”

Зои Салдана считает, что продолжение не оставит никого равнодушным и “снесет всем крышу”. “Даже рассказывать об этом трудно без кома в горле, потому что мне удалось посмотреть 20 минут второй части еще в конце прошлого года. Я просто потеряла дар речи и расчувствовалась до слез. История точно получится захватывающей. “Аватар 2” действительно продвинулся вперёд по сравнению с первым фильмом, так что, я думаю, вам стоит подготовиться к такому поистине незабываемому приключению”, — сказала она.