Конец войны и России: Александр Невзоров назвал самое больное место Путина

Ахиллесовой пятой президента Владимира Путина Невзоров считает журналистику. Такое мнение он выразил в своем Telegram, комментируя резонансную запись на провластном канале “Пресса силовых структур”. Накануне один из редакторов разместил пост, в котором рассказал правду о работе СМИ в России. “Уже 20 дней подряд я и вся наша команда создаем дезинформацию немыслимого масштаба. Мы скрываем настоящие потери армии, но громко говорим об ее “успехах”, — признался сотрудник “Прессы”. Он не исключил, что после этого сообщения ему придется покинуть Россию.