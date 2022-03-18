Конец войны и России: Александр Невзоров назвал самое больное место Путина
Российский журналист и телеведущий (и как бы смешно сейчас ни звучало, доверенное лицо Путина на президентских выборах 2018 года) Александр Невзоров рассказал, кому под силу остановить войну в Украине и привести к гибели путинский режим, — пишет “Обозреватель”.
Ахиллесовой пятой президента Владимира Путина Невзоров считает журналистику. Такое мнение он выразил в своем Telegram, комментируя резонансную запись на провластном канале “Пресса силовых структур”. Накануне один из редакторов разместил пост, в котором рассказал правду о работе СМИ в России. “Уже 20 дней подряд я и вся наша команда создаем дезинформацию немыслимого масштаба. Мы скрываем настоящие потери армии, но громко говорим об ее “успехах”, — признался сотрудник “Прессы”. Он не исключил, что после этого сообщения ему придется покинуть Россию.
Редактор обвинил Путина во лжи и заявил, что сейчас в Украине происходит терроризм. Он признал, что именно российская армия сбросила огромную бомбу на драмтеатр в Мариуполе, где прятались более 1000 мирных жителей.
По словам Невзорова, именно такие поступки и прозрения пропагандистов смогут “сломать хребтину любимой войне Кремля”. Но в конечном итоге — приблизить конец самой России.