ФОТО | Папарацци засняли уехавших из России Галкина и Пугачеву
Отъезд из страны звездной семьи наделал много шума, хотя уехать они, судя по всему, хотели тихо. Примадонну вместе с детьми заметили внимательные поклонники во Внуково-3, откуда вылетают частные самолеты, — уточняют “Дни”. А потом нашли уже обнаружили за границей.
Когда фанаты стали обвинять пару в эмиграции, Алла Борисовна наконец-то решила прервать молчание и сообщила, что семья уехала на каникулы и обязательно вернется, но когда именно, не уточнила. Позже появилась информация о том, что Пугачёва и Галкин находятся в Израиле — снимают шикарную виллу в Кесарии. Причем сами они не публикуют в соцсетях хоть какие-то новости о своей жизни.
И снова нашлись внимательные поклонники, которым удалось заснять семейство во время прогулки. Судя по тому, что они идут под солнцем, одетые легко, очевидно, что это действительно не Россия. А максимально простая одежда, кажется, лишает всей “звездности”. Фото опуликовано в телеграм-канале "Немалахов".