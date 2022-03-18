ФОТО | Папарацци засняли уехавших из России Галкина и Пугачеву

Когда фанаты стали обвинять пару в эмиграции, Алла Борисовна наконец-то решила прервать молчание и сообщила, что семья уехала на каникулы и обязательно вернется, но когда именно, не уточнила. Позже появилась информация о том, что Пугачёва и Галкин находятся в Израиле — снимают шикарную виллу в Кесарии. Причем сами они не публикуют в соцсетях хоть какие-то новости о своей жизни.