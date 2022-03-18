Не уедет жить в Лондон: Григорий Лепс потерял 20 миллионов долларов

Как оказалось, часть своих солидных заработков артист хранил в банках США и Великобритании. “А теперь певец не может выехать ни в Лондон, ни в Америку. Все счета его заморожены, доступа к деньгам он не имеет. Лепс там — персона нон грата. Понятно, что он потерял не последние свои деньги, но он — жертва санкционных списков. По моим оценкам, Григорий Лепс лишился более 20 миллионов долларов”, — заявил Чибисов. Утешает одно: часть капиталов осталась в России.