Не уедет жить в Лондон: Григорий Лепс потерял 20 миллионов долларов
Один из самых состоятельных певцов России Григорий Лепс из-за санкций потерял 20 миллионов долларов — такую сумму назвалего концертный директор Кирилл Чибисов.
Как оказалось, часть своих солидных заработков артист хранил в банках США и Великобритании. “А теперь певец не может выехать ни в Лондон, ни в Америку. Все счета его заморожены, доступа к деньгам он не имеет. Лепс там — персона нон грата. Понятно, что он потерял не последние свои деньги, но он — жертва санкционных списков. По моим оценкам, Григорий Лепс лишился более 20 миллионов долларов”, — заявил Чибисов. Утешает одно: часть капиталов осталась в России.
Финансовые санкции против Григория Лепсверидзе (настоящая фамилия артиста) были введены в 2013 году, тогда Минфин США отнес певца к членам преступной группировки “Братский круг”, якобы контролируемой выходцами из республик СССР и причастной к сбыту наркотиков. Лепс попал в “черный список” русских мафиози, и его активы были заблокированы.
После Штатов и воспеваемый им Лондон неоднократно отказывал Лепсу в получении визы.