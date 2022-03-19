“Не стреляйте”: Земфира выпустила антивоеный клип

В клипе песня представлена в версии группы The Uchpochmack, которую артистка основала вместе со своими племянниками. Черно-белый ролик, в котором Земфира поет и играет на синтезаторе, сопровождается кадрами боевых действий в Украине и их последствиями.

При этом певица удалила с ютьюба все свои прошлые клипы, оставив вместе с “Не стреляйте” только кавер на песню “Відпусти” “Океана Ельзи”, снятый в 2008 году.

24 февраля, в день начала войны в Украине, Земфира выступала с первым за долгое время сольным концертом в Москве, презентацией альбома “Бордерлайн”. Тогда она тоже исполнила песню “Не стреляйте”, предварив ее словами “Сегодня у всех был непростой день”.

В тот же день в ее соцсетях появился пост, в котором артистка, в частности, написала: “Мне грустно, тяжело, я плачу. Я тупо не хочу войны”. Позже пост удалили, но в соцсетях Земфиры остается лозунг “Нет войне”.

Также сообщалось, что певица покинула Россию, но официально она это не подтверждала.