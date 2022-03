Прямо из Польши: Тина Кароль выступит в поддержку Украины в эфире Discovery

Крупнейшее в Европе музыкальное мероприятие Together with Ukraine (“Вместе с Украиной”) пройдет в знак солидарности с бегущими и страдающими от войны людьми. На концерте выступят самые яркие представители украинского и польского шоу-бизнеса, нашедшие в себе силы в это нелегкое время выйти на сцену: Тина Кароль, Джерри Хейл, Дагадана, Вито Бамбино, Кшиштоф Залевский, Иго, Дарья Завьялова, Станислав Сойка, Анита Липницкая, Kayah, Наталья Пшибыш, Мацей Мусяловский, Томаш Зиентек и Дарья Псехо.

