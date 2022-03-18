Проект “Нарва рядом” приглашает зрителей со всей Эстонии в мае в Нарву!

Нарва, странная, русская, с другой культурой и менталитетом, чужая, но она рядом, она своя, наша, эстонская.

Чтобы узнать Нарву, надо провести в ней как минимум несколько дней. Проект “Нарва рядом” предлагает каждому зрителю выбрать свою индивидуальную программу, которая даст своё, уникальное представление о Нарве.

В основе проекта — иммерсивный спектакль-путешествие “КРАЙ”. Авторы проекта решили так: пусть город станет декорацией, а актёр-экскурсовод расскажет не о зданиях и датах, а о жизни горожан. Актёры помогут погрузить зрителей в жизнь города.

Чтобы создать сценарий спектакля, авторы проекта взяли интервью у жителей города, изучили исторические факты, связанные с городом, и читали книги о нём. Зрители пройдут по специально разработанному маршруту от парка EV100 по набережной через Тёмный сад, Ратушную и Петровскую площади, к творческому хабу “Объект”. В спектакле будут участвовать профессиональные актёры и жители города. Режиссёр — Эдуард Тее.

Чтобы зрители еще лучше узнали Нарву, организаторы проекта предлагают после спектакля провести вечер “по-нарвски”: попробовать местные блюда, погулять на свадьбе, посетить самое душевное место — Art Club Ro-Ro, услышать нарвских музыкантов. Потом рекомендуют переночевать в Нарве. На следующий день предлагают прогуляться по Кренгольму, посетить Нарвский замок или Бастион Виктория. На все экскурсии с билетом спектакля “Край”, зрители получат отличные скидки!

Май — прекрасный месяц для того, чтобы провести несколько дней в прекрасном городе, узнать о нём больше и развлечься. Погрузиться в в его уникальную атмосферу.

Премьера иммерсивного спектакля-путешествия “Край” состоится 20 мая, в 18:00.

На спектакли организаторы ждут гостей из разных городов Эстонии. Для тех, кто никогда не был в Нарве, или тех, кто проезжал Нарву только на границу, — это прекрасная возможность остановиться, услышать, почувствовать город.

Спектакль идёт на эстонском и на русском языках. Продажа билетов на спектакль “Край” откроется в понедельник, 14 марта.