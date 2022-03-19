Концерты Национального дня Эстонии на выставке EXPO в Дубае проведет Eesti Kontsert

У каждой страны есть возможность провести на всемирной выставке в Дубае свой Национальный день, оказавшись в центре всеобщего внимания. В Эстонском павильоне запланировано несколько культурных и деловых мероприятий, за хорошую музыку отвечает Eesti Kontsert.

«Для нас – это большая честь. Мы составили программу, которая превратит знакомство с Эстонией в увлекательный квест, соединит звуки нашего прошлого и настоящего, позволит найти вдохновение в чистой природе Эстонии», – отметила гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро. «Это и великолепный шанс для музыкантов. В последние два года возможности экспорта эстонской музыки стали весьма хрупкими, выступлений было крайне мало. Я искренне надеюсь, что наши концерты в Дубае не останутся незамеченными посетителями выставки», – добавила она.

Национальный день Эстонии включает церемонию открытия и поднятия эстонского триколора на центральной площади Al Wasl, покрытой куполообразной крышей. Перед гостями выступит вокальный коллектив Estonian Voices. Завершится Национальный день зрелищным концертом на сцене Дубайского амфитеатра «Миллениум», где к самому известному вокальному ансамблю Эстонии присоединятся Сандер Мёльдер, Йонас Каарнаметс и струнный квартет FourEst – Эгерт Лейнсаар (скрипка, ERSO), Марге Уус (скрипка, ERSO), Сандра Климайте (альт, ERSO) и Теодор Синк (виолончель, ERSO).