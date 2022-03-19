Концерты Национального дня Эстонии на выставке EXPO в Дубае проведет Eesti Kontsert(24)
У каждой страны есть возможность провести на всемирной выставке в Дубае свой Национальный день, оказавшись в центре всеобщего внимания. В Эстонском павильоне запланировано несколько культурных и деловых мероприятий, за хорошую музыку отвечает Eesti Kontsert.
«Для нас – это большая честь. Мы составили программу, которая превратит знакомство с Эстонией в увлекательный квест, соединит звуки нашего прошлого и настоящего, позволит найти вдохновение в чистой природе Эстонии», – отметила гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро. «Это и великолепный шанс для музыкантов. В последние два года возможности экспорта эстонской музыки стали весьма хрупкими, выступлений было крайне мало. Я искренне надеюсь, что наши концерты в Дубае не останутся незамеченными посетителями выставки», – добавила она.
Национальный день Эстонии включает церемонию открытия и поднятия эстонского триколора на центральной площади Al Wasl, покрытой куполообразной крышей. Перед гостями выступит вокальный коллектив Estonian Voices. Завершится Национальный день зрелищным концертом на сцене Дубайского амфитеатра «Миллениум», где к самому известному вокальному ансамблю Эстонии присоединятся Сандер Мёльдер, Йонас Каарнаметс и струнный квартет FourEst – Эгерт Лейнсаар (скрипка, ERSO), Марге Уус (скрипка, ERSO), Сандра Климайте (альт, ERSO) и Теодор Синк (виолончель, ERSO).
Концерт представляет собой изящное сочетание оригинального творчества исполнителей и народной музыки в современном импро-поп-формате звучания. Центральным пунктом программы, составленной художественным руководителем Estonian Voices Кадри Вооранд и Сандером Мёльдером, является презентация традиционной эстонской народной музыки через песню и различные инструментальные обработки. Можно будет услышать гармоничные джазовые версии народных песен, электронные музыкальные импровизации и оригинальные архивные записи. Музыкальную часть дополнят проекции эстонской природы, созданные Visit Estonia. Концерт перенесет гостей Национального дня Эстонии в волшебный мир звуков и посвятит в тайны эстонской природы, вдохновляя осуществлять свои мечты и познавать мир через путешествия.
В канун Национального дня Эстонии, 19 марта, эстонский певец NOËP (Андрес Кыппер), полюбившийся зрителям разных стран мира, даст концерт на сцене Дубайского амфитеатра «Миллениум». 20 марта на сцену Эстонского павильона выйдут в роли музыкантов Тийт Кикас и DJ Сандер Мёльдер.
Продюсером концертов выступает Eesti Kontsert. Турне организовано в сотрудничестве с Министерством культуры, Dubai EXPO Eesti и EAS.
Всемирная выставка Dubai World Expo – крупнейшее для Эстонии событие года в области бизнеса и государственного маркетинга. Эстонский павильон в Дубае рассказывает об истории успеха цифрового государства и цифровой революции в повседневной жизни, восхождении эстонского образования на вершину PISA и любви к природе, которые идут рука об руку с желанием делать онлайн практически все – цифровые технологии у эстонцев в крови! Выставка «ЭКСПО» в Дубае завершит свою работу в конце марта.