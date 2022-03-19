В России запрещают артистов, не поддерживающих войну с Украиной

На двадцатый день войны в Украине на другом берегу Черного моря со сцены стамбульского клуба рэпер Оксимирон обратился к нескольким сотням россиян и украинцев, которые пришли на его первый с 2017 года концерт: “Здесь ставили определенный трек-лист, пока люди заходили. Я не знаю, поняли ли вы, по какому принципу я отобрал эти треки. На всякий случай сообщу, что это были артисты, которые нежелательны в России после высказываний о “спецоперации”, а на самом деле о войне, которая прямо сейчас идет”, — говорил музыкант со сцены стамбульского клуба.

На своем благотворительном концерте “Russians Against War” Оксимирон собрал больше 30 тысяч долларов, которые должны помочь украинским беженцам. Шесть долгожданных концертов в России, билеты на которые раскупили полностью, рэпер перенес на неопределенный срок, сказав в “Инстаграме”, что “не может развлекать, пока на Украину падают российские ракеты, пока жители Киева вынуждены прятаться в подвалах и метро, и пока гибнут люди”.

Неизвестно, смог бы рэпер провести свои концерты в России, если бы не перенес их самостоятельно. На днях СМИ выложили список запрещенных музыкантов, которые высказывались против войны в Украине, к нему прикладывается письменное обязательство для артистов не высказываться о “проведении Вооруженными силами РФ специальной операции на Украине”. Подтвердить официальное происхождение этого документа не представляется возможным.

Оксимирон занимает в этом списке 22 место, на первом месте музыкант Noize MC, которого российские власти запрещают уже восемь лет с 2014 года.

“ФСБ, МВД и администрация области задались целью отменить наш концерт сегодня у вас в городе [Оренбурге]. По этому поводу все эти структуры стали угрожать площадке, где изначально должен был проходить наш концерт”, — объяснял своим подписчикам Noize MC в “Инстаграме” год назад.

Запрещенные списки