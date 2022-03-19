“Я холоп”: Мария Машкова ответила отцу, выступившему на пропутинском митинге

И на это ему ответила собственная дочь Мария. “Просто я-холоп, пытающийся быть политкорректным перед Европой и Америкой. Иначе всю оставшуюся жизнь в боли, как папа железного Арни”, — написала она и выставила нашумевшее видео с обращение Арнольда Шварценеггера к россиянам. Там он рассказал о своих разногласиях с отцом, который воевал против русских в составе войск нацистов и был очень недоволен тем, что сын выбрал своим кумиром русского тяжелоатлета Юрия Власова.