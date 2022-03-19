19.03.2022, 14:08
“Я холоп”: Мария Машкова ответила отцу, выступившему на пропутинском митинге
Foto: CAP/RFS, Image supplied by Capital Pictures
Вчера в России отмечали годовщину “возвращения Крыма в родную гавань”. В этом году — с особым размахом. В Москве собрался полный стадион “Лужники”. Выступил даже Путин. А ещё — главные артисты-патриоты: Газманов, Тимати, Машков, Басков, Гагарина, Расторгуев…
В частности, Владимир Машков назвал холопами тех, кто “пытается быть политкорректным перед Европой и Америкой, погрязшей в ненависти”.
И на это ему ответила собственная дочь Мария. “Просто я-холоп, пытающийся быть политкорректным перед Европой и Америкой. Иначе всю оставшуюся жизнь в боли, как папа железного Арни”, — написала она и выставила нашумевшее видео с обращение Арнольда Шварценеггера к россиянам. Там он рассказал о своих разногласиях с отцом, который воевал против русских в составе войск нацистов и был очень недоволен тем, что сын выбрал своим кумиром русского тяжелоатлета Юрия Власова.