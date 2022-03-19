Надя Дорофеева разводится с мужем

“Просто теперь не вместе. Мы молодые, талантливые, красивые и свободные. Каждый в своей свободе”, — сообщили Надя Дорофеева и Владимир Дантес подписчикам.

Известно, что экс-солистка группы “Время и Стекло” и радио- и телеведущий были вместе 11 лет, их история любви началась в августе 2011 года в поезде, где они встретились и “полюбили друг друга с первой секунды”. Предложение руки и сердца радиоведущий сделал в 2015 году в прямом эфире.

“Мы бесконечно сильно любим друг друга, но теперь по-другому”, — признались Надежда и Владимир, добавив, что в трудные жизненные моменты они всегда поддерживали друг друга.

По собственному признанию, они многого добились как в личной жизни, так и в творческой карьере. “Стали самой красивой парой шоу-бизнеса, отношения стали примером для многих”, — подчеркнули Дорофеева и Дантес.

По словам супругов, для подобных известий никогда не бывает подходящего времени, однако снова свободные знаменитости решились на такой ход в том числе, чтобы “как-то отвлечь и разбавить новостную ленту”, добавив при этом, что на воскрешение отношений и рождение звездных наследников надеяться не стоит. “Дантесиков и Додошат не ждите”, — добавили Надя и Владимир.

Конкретную причину развода Дорофеева и Дантес не называют, но намекают, что и после расставания сохраняют теплые отношения.