Российского номинанта на “Оскар” не пускают в Америку
Антон Дьяков, режиссер номинированного на премию “Оскар” короткометражного мультфильма “Боксбалет”, не смог получить визу в США, чтобы посетить церемонию.
“Визы нет, визу мне не дали. Мы запрашивали, но в России консульства закрыты уже давно. Мы подали в другой стране — даже не было сообщений о том, что “приходите на собеседование”, или что-то такое. Я остаюсь номинантом, этого уже не отнять, но сама поездка на церемонию невозможна”, — рассказал Дьяков.
Мероприятие должно состояться 27 марта. Ранее Дьяков назвал ситуацию вокруг поездки “странной и бешеной”, потому что для въезда в США нужны “особого рода прививки”. По словам режиссера, его пригласил в гости американский мультипликатор Джон Маскер (“Аладдин”, “Моана” и другие). Он также отметил, что главным удовольствием от поездки было бы общение с коллегами по цеху, а не официальная церемония.
“БоксБалет” о любви балерины и боксера вошел в число номинантов на кинопремию “Оскар” в категории “Лучший анимационный короткометражный фильм”.