Российского номинанта на “Оскар” не пускают в Америку

“Визы нет, визу мне не дали. Мы запрашивали, но в России консульства закрыты уже давно. Мы подали в другой стране — даже не было сообщений о том, что “приходите на собеседование”, или что-то такое. Я остаюсь номинантом, этого уже не отнять, но сама поездка на церемонию невозможна”, — рассказал Дьяков.