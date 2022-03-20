Александр Васильев вернется в “Модный приговор”

Ранее ведущий намекал, что съемки могут оказаться под угрозой: из России массово ушли модные бренды, участников не во что одеть! Однако довольно быстро Васильев сменил риторику. Теперь же он и вовсе вернулся в Москву из длительной поездки во Францию.

«В эти весенние дни я преподаю в Москве, в МГУ, веду цикл лекций. Сегодня мой рассказ о барокко. Затем поеду в любимый Зеленоградск, в Калининградскую область. Это очень близко от берега Балтийского моря и Куршской косы, где у меня проект «Музей курортной моды и Тильзитского мира». Затем начнутся новые съемки «Модного приговора». Всем привет из Москвы», — поделился планами ведущий.

К слову, еще недавно Васильева обвиняли в эмиграции. По мнению хейтеров, поездка ведущего подозрительно совпала с неспокойными мировыми событиями. Сам же историк моды подобные выпады считает смехотворными, ведь он уже давно проживает во Франции, но работает при этом в Москве.

Судя по всему, обращение Васильева стало как раз реакцией на подобные слухи. Ранее и другие ведущие Первого канала, включая Юлию Барановскую, заявляли, что скоро вернутся к активной творческой деятельности. Пока же телепрограмма в будни выглядит безрадостно: с утра до вечера работает "информационный канал", периодически прерываемый новостями, аналитикой и ток-шоу. Не пострадали разве что "Голос. Дети" и "Умницы и умники".