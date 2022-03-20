Владимир Жириновский в критическом состоянии

Интересно, что сегодня же появились новости о том, что Жириновский дал интервью, главной мыслью которой стала “планы США разелить Ирак провалились”. Похоже, ему так и не рассказали, что происходит в мире.

Напомним, несколько месяцев назад у Владимира Вольфовича обнаружили коронавирусную инфекцию, несмотря на то, что он делал прививки восемь раз. Однако с каждым днем политику становилось только хуже. Его подключили к ИВЛ. Однопартийцы никак не комментировали его состояние, и как себя чувствует их лидер. Сын Игорь Лебедев лишь однажды написал в соцсетях: “Только живи!”. Динамика выздоровления была медленно в связи с сопутствующими заболеваниями — в первую очередь сахарного диабета.