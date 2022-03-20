Ольга Бузова осталась без Инстаграма
В начале этой недели в России официально заблокировали Инстаграм. Россияне горестно вздохнули, попрощались с подписчиками — и поставили себе работающие пока VPN, что позволило и дальше делиться с миром своими постами и читать чужие. Но пришла беда откуда не ждали: Ольгу Бузову дополнительно заблокировал сам Инстаграм! Причём никто не может понять причину.
Произошедшее оказалось полной неожиданностью для звезды. Она пообещала уточнить причину запрета доступа и, на всякий случай, призвала поклонников проследовать за ней в другие социальные сети. “Мои хорошие, я пока только тут и в VK. Когда ты видишь, что моей Инсты реально нет — это другие ощущения, нежели когда тебе говорят, что ее не будет”, — подписала она в своих оставшихся социальных сетях.
Факт блокировки поющая телеведущая подтвердила видеозаписью в Telescope. “Если что, вы знаете, что я в Telegram и ВКонтакте. Надеюсь, что это просто какая-то ошибка, но если нет — вы знаете где меня искать”, — прокомментировала она.
А ведь меж тем 23 миллиона подписчиков — это не шутки. Что они не смогут лицезреть вою любимицу — это ещё полбеды. А что она лишена возможности зарабатывать с помощью Инстаграм — уже беда (по крайней мере, для неё самой).
К слову, агентство “Медиалогия” опубликовало результаты блокировки соцсетей. По ним можно судить и об эффективности блокировок, и о популярности соцсетей. Twitter потерял половину пользователей: было 2,6 млн, осталось 1,3. Facebook пережил блокировку легче и лишился примерно трети публики: было 9,6 млн, осталось 6,5. Инстаграм же и вовсе почти не заметил, что его заблокировали: из 39 млн пользователей “отвалились” всего 5 млн. С одной стороны, это больше, чем у Твиттера и Фейсбука вместе взятых. С другой, осталось-то абсолютное большинство!
Зато рады Telegram и VK. Число российских пользователей первого подскочило в полтора раза — с 31 до 45 млн, второй “прирос” “всего” 4 миллионами, но остался лидером со своими 50 млн. И относительно незначительно выросла аудитория “Одноклассников“ — возможно, потому что все, кто считает “вражеские” соцсети исчадием ада, и так сидели там.