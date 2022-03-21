“Боюсь возвращаться”: Чулпан Хаматова останется за границей России
Актриса и учредительница благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова покинула Россию. Об этом было известно и ранее. Однако теперь стало известно, что она решила не возвращаться. Такое заявление она сделала в Youtube-шоу «Скажи Гордеевой».
Актриса пояснила, что опасается уголовного преследования по новой статье о “дискредитации” армии. “Я боюсь возвращаться”, — прямо заявила она.
“Чтобы мне вернуться в Россию, у меня два выхода сейчас. Это перестать говорить о том, что это война и что трагедия, не обращать (я не знаю как) внимания на то, что я вижу собственными глазами и получаю от своих украинских друзей информацию о том, что там происходит. Врать себе, врать всему миру, жить не по правде. Это в лучшем случае, если не заставят черное называть белым. То есть уйти в такое безразличие ко всему. Попросить прощения за то, что я не поддержала начало военной операции. Ну и дальше по списку, как поиграть по тем правилам игры, которые мне будут диктовать. Это единственный способ мне вернуться в Россию, чтобы не сесть в тюрьму”, — сожалеет актриса.
Хаматова подчеркнула, что не может называть “чужое горе, чужую боль, чужую трагедию, гуманитарную катастрофу чем-то от чего-то освобождающим”.
Актриса отметила, что ее фонд “Подари жизнь” при этом продолжит работу в России.