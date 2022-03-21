Вера Брежнева, вероятно, переехала в Польшу

“Душа не перестает болеть, слезы не перестают литься, невозможно привыкнуть к ужасу. Одновременно также не могу привыкнуть к тому, сколько доброты есть в людях, бездонно ее проявляют знакомые и незнакомые, какое-то сейчас время плохих новостей, но хороших людей”, — написала Вера в блоге.

Ну а российская публика показала себя во всей красе. “Наконец эта бездарная певица исчезла из России! Надеемся, мы ее больше не увидим!”; “А зачем она сбежала, от кого?”; “Она из бедной семьи, знает, что такое нужда. Вот пусть и живет у себя на родине. Будет непонятно, если ее и Константина Меладзе не лишат российских паспортов”; “Какая она лживая и продажная!” — негодуют зрители, оставшиеся с Басковым, Тимати и Газмановым.