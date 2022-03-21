"Клиника" может вернуться на экраны
Звезда “Клиники” Зак Брафф поговорил с изданием Comic Book Movie о своих прошлых и настоящих проектах. Конечно же, речь зашла о воссоединении героев сериала, и актёр не исключил такой возможности в будущем, пишет Film.
“Я не знаю. Меня спрашивают об этом каждый день, даже когда я не говорю с журналистами. Пока что мы сконцентрируемся на нашем подкасте ― Fake Doctors, Real Friends ― и если вы его ещё не слушаете, пожалуйста, сделайте это. Вы можете сделать это на всех платформах. Я думаю, однажды, благодаря всему этому шуму (за который я благодарен), состоится некое воссоединение. Это будет или фильм, или мини-сериал, или ещё что-то. Мы что-нибудь придумаем”, ― говорит Брафф.
Напомним, что сериал выходил с 2001 по 2010 годы и стал популярен по всему миру.