"Клиника" может вернуться на экраны

“Я не знаю. Меня спрашивают об этом каждый день, даже когда я не говорю с журналистами. Пока что мы сконцентрируемся на нашем подкасте ― Fake Doctors, Real Friends ― и если вы его ещё не слушаете, пожалуйста, сделайте это. Вы можете сделать это на всех платформах. Я думаю, однажды, благодаря всему этому шуму (за который я благодарен), состоится некое воссоединение. Это будет или фильм, или мини-сериал, или ещё что-то. Мы что-нибудь придумаем”, ― говорит Брафф.