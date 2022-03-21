В возрасте 92 лет скончался автор песни "Товарищ Сталин, вы - большой ученый" Юз Алешковский

Алешковский — один из лидеров неподцензурной русской советской литературы, сценарист, поэт и бард. Одновременно — автор детских книг и сценариев для кино и телевидения (например, фильма “Кыш и Двапортфеля”).

Алешковский эмигрировал в 1979 году сначала в Австрию, затем в Америку, после публикации своих лагерных песен в самиздатовском альманахе “Метрополь”. Жил за границей. Был гостем эфиров Радио Свобода. Продолжал писать прозу. После развала СССР был известен и в официальной культуре: появлялся на телевидении, в 1995 году записал вместе с Андреем Макаревичем диск “Окурочек”.