Приговор Эдварду Билу изменен, блогер-пранкер получил реальный срок

Биля признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 1 статьи 264 УК). Он взят под стражу в зале суда. Впрочем, в колонии Бил проведет всего полгода: учтен срок, который он просидел под домашним арестом.

Громкое ДТП произошло 1 апреля прошлого года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы. Через две недели Биля приговорили к двум годам ограничения свободы. Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил этот приговор и избрал в качестве меры пресечения “запрет определенных действий”.

Прокуратура требовала более жесткого наказания — 1 года и 4 месяцев колонии.

Адвокаты блогера в свою очередь побещала обжаловать приговор, считая его незаконным.