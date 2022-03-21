Как относятся к деньгам представители разных знаков Зодиака

Овен

Эти представители зодиакального круга не привыкли надеяться на других, они зарабатывают деньги своим умом. Задатки лидера и уверенность в себе дает Овнам возможность подниматься по карьерной лестнице. Большую роль для них играет саморазвитие. Они всегда обучаются чему-то новому, проходят курсы и повышают свою квалификацию. Деньги для Овнов — это символ свободы и независимости.

Телец

Финансовые блага — одна из главных целей, которую перед собой ставят Тельцы. Эти представители зодиакального круга отличаются целеустремленностью и уверенностью в себе. Астрологи называют этот знак денежным. В любой, даже самой сложной ситуации, они найдут способ заработать. Эти представители земной стихии особенно ценятся руководителями.

Близнецы

Близнецы привыкли вкладывать деньги в своих родных и домашний быт. Эти двойственные натуры могут быть бережливыми и расточительными одновременно. Они никогда не распространяются о своих накоплениях, даже самые близкие не знают, сколько они зарабатывают.

Рак

Для Рака деньги — это показатель социального статуса. Эти представители водной стихии знают цену деньгам и умеют их зарабатывать. Они весьма экономичны и лишнюю копейку точно не потратят. Деньги в долг они тоже не дают, но как правило, и сами стараются не занимать у других.

Лев

Львы любят купаться в роскоши. Они стараются дорого одеваться, их дом заполнен отнюдь не безделушками, а дорогими предметами интерьера. Со стороны может показаться, что рожденные под этим знаком, настоящие транжиры. Однако это впечатление — ложное. Львы большие любители экономии. Скорее Лев будет сорить деньгами, чтобы покрасоваться перед другими.

Дева