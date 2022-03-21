"Человек с добрым сердцем": Умер известный эстонский бренд-шеф Константин Киселёв. Ему было всего 42 года

“Я не знаю, что нужно говорить или писать в таких случаях…

Наверное, не могу уверенно сказать, что мы дружили. Но хорошими приятелями были точно и часто общались по поводу его работы в хороших ресторанах Таллинна…

Это был очень хороший, добрый и веселый человек и очень правильный шеф-повар. Один из тех, кто искренне “болел” за свое дело и дорожил своей репутацией. Часто звонил мне и говорил: “Запускаю в ресторане новое блюдо. Приди, попробуй и “придерись” к любым, самым мелким и не значительным недостаткам этого блюда”. Я приходил, пробовал и придирался, если было к чему… Как правило, всё было идеально, очень вкусно и очень красиво… Таких поваров в Эстонии единицы, да и в мире тоже…

Их стало на одного меньше.

Земля тебе пухом, Костя. Надеюсь, ты в лучшем из миров. В то, что все хорошие шеф-повара попадают в Рай, я уверен!

Прощание с Костей состоится 24.03 в 11:30 по адресу Pärnamäe tee 36, Talllinn. Для всех кто хочет прийти — дверь открыта, только отрезные цветы (не венки)”, — написал Игорь в группе Restaurants Review.