"Человек с добрым сердцем": Умер известный эстонский бренд-шеф Константин Киселёв. Ему было всего 42 года
“Это просто ужаснейшая новость- нас покинул Константин Киселёв !
Очень близкий мне человек, замечательный организатор, хороший шеф повар, хороший отец, муж….
Человек, с большим и добрым сердцем. Всегда был готов помощь словом и делом.
Соболезную твоей семье! 😭
Я буду очень скучать по тебе… Покойся с Миром!!!“ — написал у себя на странице шеф-повар ресторана Söe Павел Гурьянов.
Игорь Бурлаков, ресторанный критик:
“Я не знаю, что нужно говорить или писать в таких случаях…
Наверное, не могу уверенно сказать, что мы дружили. Но хорошими приятелями были точно и часто общались по поводу его работы в хороших ресторанах Таллинна…
Это был очень хороший, добрый и веселый человек и очень правильный шеф-повар. Один из тех, кто искренне “болел” за свое дело и дорожил своей репутацией. Часто звонил мне и говорил: “Запускаю в ресторане новое блюдо. Приди, попробуй и “придерись” к любым, самым мелким и не значительным недостаткам этого блюда”. Я приходил, пробовал и придирался, если было к чему… Как правило, всё было идеально, очень вкусно и очень красиво… Таких поваров в Эстонии единицы, да и в мире тоже…
Их стало на одного меньше.
Земля тебе пухом, Костя. Надеюсь, ты в лучшем из миров. В то, что все хорошие шеф-повара попадают в Рай, я уверен!
Прощание с Костей состоится 24.03 в 11:30 по адресу Pärnamäe tee 36, Talllinn. Для всех кто хочет прийти — дверь открыта, только отрезные цветы (не венки)”, — написал Игорь в группе Restaurants Review.
Приносим родным и близким глубочайшие соболезнования.