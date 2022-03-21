“Что-то сдетонировало”: друзья Тома Хаоса не верят, что он добровольно ушел из жизни

Никто из близкого окружения Тома (в миру Вячеслав Зинуров) не ожидал, что он сведет счеты с жизнью. Поэтому данную версию, на которой, кстати, настаивают правоохранители, считают неоправданной.

Так, друг погибшего, тоже в прошлом солист “Отпетых мошенников ”Гарик Богомазов уверен, что личные проблемы не могли послужить толчком к страшному поступку. “Не ожидал, конечно, от него такого. Были какие-то переживания и проблемы, но мы обсуждали все это не один день. Уже были намечены планы, как из этой ситуации выйти”, — рассказал певец.

С Гариком согласна и его жена Виктория. “Слава собирался ехать и покупать фильтры для воды. Не было никакой безнадежности. У него имелись деньги, подушка безопасности. Говорить о том, что он бедствовал, нельзя. Личная жизнь тоже была. Его нельзя назвать одиноким!”.

Как известно, в день смерти Вячеслав собирался на съемку. Виктория Богомазова рассказала, что он тщательно готовился эфиру, выбирал костюм вместе со своей племянницей.

“Одет он был в костюм, который они с Юлей согласовали для съемок, на первом этаже лежала кепка. То есть он ее вниз спустил, собирался — все было четко. Родственники говорят, что он утром сварил себе суп — большую кастрюлю. Я думаю, что-то сдетонировало, что-то произошло: либо угроза, либо другое сообщение…” — отмечает жена Гарика.

Анализируя все эти факты, близкие Тома все больше склоняются к версии о преступлении — то есть доведении до самоубийства. Но пока не могут привести достаточно аргументов в пользу этого предположения.

Сосед Игорь Мальцев видел Зинурова за неделю до его смерти и не заметил в поведении артиста ничего необычного.

“Он же строился. Двор привел в порядок, возвел гараж. Если человек строится, хочет куда-то вкладывать, значит, он будет этим пользоваться, значит, собирается еще жить”, — подчеркнул Мальцев в эфире шоу “Звезды сошлись” на НТВ.

Также мужчина подчеркнул, что в дом к Зинурову никто забраться не мог. “У него там большая собака. Рядом пункт охраны”, — говорит сосед певца.

Напомним, экс-солист “Отпетых мошенников” ушел из жизни 10 марта. Тому Хаосу было 50 лет.