ВИДЕО | Макс Барских назвал Путина нелюдем и дал наставления украинцам

Видеообращение Барских опубликовал на своей странице Instagram. Исполнитель был в военной форме и отметил, что столь сложное испытание войной пройдут только сильне духом люди.

“Украинцы — другая нация и наши сердца шире, поэтому не стоит реагировать на комментарии зомбированных россиян, а просто нужно построить внутреннюю стену. Следует излучать энергию любви и защиты, которая способна остановить любые бомбардировки”, — обратился к украинцам Барским.

Певец призвал не отвечать ненавистью россиянам. Их страной “десятилетиями управлял жадный нелюдь Путин”, который “держал свой народ в нищете, чтобы им управлять”. В Украине, кроме физической войны, идет противостояние добра и зла.

Барских заявил, что украинцы построят новую эру осознанности, добра и равенства. А те люди, которые не хотят развиваться — просто не смогут выжить.