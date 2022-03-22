ВИДЕО | Макс Барских назвал Путина нелюдем и дал наставления украинцам
Украинский исполнитель Макс Барских в очередной раз обратился к украинцам с призывом не терять самообладания, а нести любовь и дарить добро миру, несмотря на страдания, которые приносит Россия. Он попросил поклонников не отвечать россиянам злобой, потому что это за собою понесет ответное наказание, — пишет “Обозреватель”.
Видеообращение Барских опубликовал на своей странице Instagram. Исполнитель был в военной форме и отметил, что столь сложное испытание войной пройдут только сильне духом люди.
“Украинцы — другая нация и наши сердца шире, поэтому не стоит реагировать на комментарии зомбированных россиян, а просто нужно построить внутреннюю стену. Следует излучать энергию любви и защиты, которая способна остановить любые бомбардировки”, — обратился к украинцам Барским.
Певец призвал не отвечать ненавистью россиянам. Их страной “десятилетиями управлял жадный нелюдь Путин”, который “держал свой народ в нищете, чтобы им управлять”. В Украине, кроме физической войны, идет противостояние добра и зла.
Барских заявил, что украинцы построят новую эру осознанности, добра и равенства. А те люди, которые не хотят развиваться — просто не смогут выжить.