ВИДЕО | “Еле ходит”: жена Юдашкина показала печальное видео с тяжелобольным супругом

На кадрах, появившихся в Telegram-канале Паталовой, она с мужем гуляют около дома, причем, оба держатся за руку. Лица Юдашкина не видно, и заметно, как трудно ему идти за женой. Он медленно идет вперед, а поклонники отметили, что даже со спины видно, как похудел прославленный модельер. Когда у Юдашкина случалась одышка, муж и жена останавливались, а потом снова медленно двигались вперед. В посте Марина не добавила ни слова, посчитав, что происходящее понятно и так.