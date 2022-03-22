ВИДЕО | “Еле ходит”: жена Юдашкина показала печальное видео с тяжелобольным супругом(3)
Супруга онкобольного российского модельера Валентина Юдашкина Марина Паталова выложила в Сети видео, на котором запечатлена ее прогулка с мужем. Из-за болезни кутюрье редко появляется на публике, и теперь поклонники заметили, насколько плохо выглядит звезда, — печалится Topnews.
На кадрах, появившихся в Telegram-канале Паталовой, она с мужем гуляют около дома, причем, оба держатся за руку. Лица Юдашкина не видно, и заметно, как трудно ему идти за женой. Он медленно идет вперед, а поклонники отметили, что даже со спины видно, как похудел прославленный модельер. Когда у Юдашкина случалась одышка, муж и жена останавливались, а потом снова медленно двигались вперед. В посте Марина не добавила ни слова, посчитав, что происходящее понятно и так.
Расстроенные подписчики пожелали ему скорейшего выздоровления, высоко оценив отношения пары. “Для меня Валентин Юдашкин — это не просто бог в нашем модном мире! Не надо этого видео…”, “Еле ходит”, “Марина, вы умница! Здоровья и удачи вашей семье! Восторгаюсь вами!”, — пишут пользователи.