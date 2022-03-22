22.03.2022, 09:53
ВИДЕО | 85-летний Сильвио Берлускони женился на 32-летней возлюбленной(5)
ФОТО: screenshot - youtube
Главная новость итальянского уик-энда — свадьба Сильвио Берлускони. Избранницей экс-премьера стала депутат итальянского парламента Марта Фашина, которая младшего него на 53 года, — подсчитала mail.ru.
Пышная церемония прошла в историческом особняке, недалеко от коммуны Лезмо в Италии.
Невеста на торжестве предстала в белоснежном платье от Antonio Riva с четырехметровым шлейфом и кружевом. Волосы Марты были уложены в пышный пучок.
Берлускони для важного случая выбрал костюм синего цвета от Armani.
Поздравим молодых.