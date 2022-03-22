Шоубиз
22.03.2022, 09:53

ВИДЕО | 85-летний Сильвио Берлускони женился на 32-летней возлюбленной

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ФОТО: screenshot - youtube

Главная новость итальянского уик-энда — свадьба Сильвио Берлускони. Избранницей экс-премьера стала депутат итальянского парламента Марта Фашина, которая младшего него на 53 года, — подсчитала mail.ru.

Пышная церемония прошла в историческом особняке, недалеко от коммуны Лезмо в Италии.

Невеста на торжестве предстала в белоснежном платье от Antonio Riva с четырехметровым шлейфом и кружевом. Волосы Марты были уложены в пышный пучок.

Берлускони для важного случая выбрал костюм синего цвета от Armani.

Поздравим молодых.

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