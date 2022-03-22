ВИДЕО | 85-летний Сильвио Берлускони женился на 32-летней возлюбленной

Пышная церемония прошла в историческом особняке, недалеко от коммуны Лезмо в Италии.

Невеста на торжестве предстала в белоснежном платье от Antonio Riva с четырехметровым шлейфом и кружевом. Волосы Марты были уложены в пышный пучок.