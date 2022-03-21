В таллиннском Доме Хопнера открыта выставка украинских художников Дмитро и Нины Добровольских

Художник Дмитро Добровольский родился в 1968 году в Киеве. Закончил Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры. Член Союза художников Украины с 1998 г. Дмитро сумел создать свою неповторимую технику и стиль, он работает маслом и мастихином на цветных фонах. Добровольский каждый раз создает живописную мозаику, используя интересные сочетания контрастных цветов. Как говорит сам художник: «Для меня весь смысл живописи в цвете». Дмитро Добровольский является участником украинских и международных выставок, успешно проводит персональные выставки в Великобритании и Эстонии. Его картины находятся в частных и музейных коллекциях в Украине, Великобритании, Германии, США, Голландии, Эстонии, Финляндии, Франции, Канаде, России.