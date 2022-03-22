22.03.2022, 10:46
Менеджмент Анны Нетребко отказался от сотрудничества с певицей
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Компания Centre Stage Artist Management сообщила, что отказывается представлять интересы российской певицы Анны Нетребко. Об этом сообщил сайт Slipped disc.
В течение нескольких последних лет Анна Нетребко была персональным клиентом управляющего директора CSAM Джудит Нойхофф, .
CSAM полностью принадлежит Universal Music, которая прекратила свою деятельность в России в связи с событиями на Украине. Компания не сделала никаких публичных заявлений об изменении своих отношений с Нетребко, которая, по слухам, не отвечает на электронные письма.
В области звукозаписи Анна Нетребко сотрудничает с другой компанией, принадлежащей Universal, Deutsche Grammophon.
Муж певицы, Юсиф Эйвазов, продолжает сотрудничать с Нойхофф и CSAM.