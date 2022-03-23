23.03.2022, 12:01
Группа Måneskin отказалась от выступлений в России и Украине
ФОТО: screenshot - youtube
Победитель прошлогоднего конкурса Евровидения, итальянская рок-группа Måneskin, объявила, что в рамках своего мирового тура «Loud Kids Tour» не будет выступать в России из-за войны в Украине. Об этом сообщается в заявлении музыкантов.
“Очень сложно объявлять о шоу, когда в Украине идет ужасная война и невинные люди страдают. Из-за решений людей у власти, которые затрагивают жизни стольких невинных людей, мы не будем проводить наши российские выступления”, — заявили в Måneskin.
Изначально группа планировала выступить в Киеве 7 марта, в Москве и Петербурге — 9 и 11 марта. На эти даты выступления были перенесены с января, когда концертам ещё мешал коронавирус.
В рамках “Loud Kids Tour” группа выступит в США, Канаде и странах Европы.