Группа Måneskin отказалась от выступлений в России и Украине

“Очень сложно объявлять о шоу, когда в Украине идет ужасная война и невинные люди страдают. Из-за решений людей у власти, которые затрагивают жизни стольких невинных людей, мы не будем проводить наши российские выступления”, — заявили в Måneskin.

Изначально группа планировала выступить в Киеве 7 марта, в Москве и Петербурге — 9 и 11 марта. На эти даты выступления были перенесены с января, когда концертам ещё мешал коронавирус.

В рамках “Loud Kids Tour” группа выступит в США, Канаде и странах Европы.