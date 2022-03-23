ВИДЕО | Анжелика Варум и Леонид Агутин собрали деньги для беженцев, выступив на концерте в поддержку Украины

В онлайн-мероприятии приняли участие артисты со всего мира, Варум представилась украинкой, поскольку она родилась во Львове, а Агутин — россиянином.

Звездные супруги выступили последними, спев песню “Magic Song” на русском языке с мелодией украинского “Щедрика”. Ранее Агутин и Варум осуждали войну в Украине и обращались к власти с призывом остановить убийства.

Через 6 дней после войны Анджелика Варум написала щемящий пост с призывом к людям быть благоразумными и не отправлять детей на войну, как пушечное мясо. Певица попросила власти сесть за стол переговоров и прекратить кровопролитье.

Российский исполнитель Леонид Агутин был не так многословен, отметил лишь, что остается патриотом своей страны. Он отказался скандировать “политические лозунги”, но призвал Украину и Россию договориться между собой и остановить войну.

При этом Агутин находится в базе “Миротворец” из-за посещения Крыма после аннексии полуострова Россией. На сайте отмечают, что он участвовал в “пропагандистских мероприятиях российских оккупационных властей”. Варум же в Крым в течение этих восьми лет не ездила, поскольку ее бабушка живет во Львове и она не хочет, чтобы ей запретили въезд в Украину.