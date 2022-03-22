В Москве отменяют спектакли с участием уехавшего из России Геннадия Хазанова

“Насколько мне известно, Геннадий Викторович сейчас живёт в Юрмале. И не может приехать в Москву”, — сообщил директор “Ленкома” Марк Варшавер. Официальная причина — “по состоянию здоровья”.

В итоге в “Ленкоме” приняли решение перенести спектакль “Американские горки” с Хазановым на май, но не отменять окончательно. На паузу поставлена и постановка “Фальшивая нота” в Театре им. Вахтангова. Ближайший спектакль должен был состояться завтра — 23 марта. Его заменили “Театром” (по Сомерсету Моэму) с участием Лидии Вележевой. В апреле “Американские горки” не запланированы.

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крюк пожаловался, что театр только “вылез из ковида” и снова попал в ситуацию с отменами и заменами. При этом он отметил, что Геннадий Хазанов сотрудничает с учреждением по договору, а в труппе не числится.