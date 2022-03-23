Экс-жена Малькова выходит замуж за американца

Избранником 39-летней Светланы Мальковой стал житель Сиэтла. Радостную новость художница сообщила подписчикам в личном блоге. “Если вдруг я пропаду с радаров, не теряйте меня. Летим в Сиэтл. Выйду, когда решу все вопросы. Не переживайте за меня. Дорогие администраторы, поддерживайте мой канал. Доверяю вам!” — рассказала Светлана.

Анастасия Макеева резко отреагировала на переезд экс-супруги Романа Малькова. “Эта женщина вывезла нелегально детей по просроченным документам, введя в заблуждение пограничные службы документами на словенском языке. Она пересекла границу по туристической визе и осталась там с тремя несовершеннолетними детьми незаконно. Детей вывезла против их воли, оторвала от учебы, без денег, без знания языка, работы, документов, крова. Все это она сделала на деньги сердобольных людей, которые посылали средства на еду детям. Поехала за красивой жизнью. И теперь русские дети-нелегалы скитаются там с обезумевшей мамой. Она социально опасна и не отдает отчета своим поступкам”, — категорично заявила актриса.

Светлану Малькову замечания бывшей соперницы не задели. Блогер считает ее недалеким человеком. “Знаете, в чем проблема Макеевой? Она слишком тупа! Просто нереально тупая. Она слышит звон, но не понимает, о чем он. Не знает, как еще зацепиться! Открою вам секрет — у меня скоро свадьба!” — заявила Светлана.