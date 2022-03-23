“Дайте контакты нарколога”: Звезда “Курьера” и “Интердевочки” Анастасия Немоляева рассказала об алкоголизме

После прекращения съемок в кино актриса начала рисовать, создавать скульптуры и реставрировать мебель. Однако сегодня она не может заниматься и этим из-за алкоголизма. Причиной обострения своей зависимости Немоляева считает… “спецоперацию” России в Украине.

Актриса пояснила, что в изменившейся реальности работать просто невозможно. А так как с этой зависимостью она не может самостоятельно справиться, то обратилась к подписчикам с просьбой дать ей контакты хорошего нарколога. “Боже, дай мне сил. Это правда. Не пить больше не могу. Я художник, и я умираю”, — написала актриса.

Подписчики у Немоляевой оказались отзывчивыми и тут же стали предлагать разных специалистов, за что актриса поспешила поблагодарить заботливую аудиторию. Она заверила, что уже взяла себя в руки и пообещала перейти на безалкогольные напитки, а также вернуться к правильному питанию и спорту. “Теперь у меня есть крутейший список психологов, психиатров, наркологов и, конечно, многие предлагают выпить вместе”, — поделилась звезда.