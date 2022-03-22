СМИ узнали, кто заменит Ивана Урганта на “Первом канале”
В эфир “Первого канала на протяжении нескольких недель не выходит шоу “Вечерний Ургант”. Ранее сообщалось. что ведущий, именем которого названа передача, долгое время находится за границей. Недавно появилась информация о том, что шоу прекращают снимать, и на его место в сетке вещания уже готовится другая передача, вести которую будет другой известный артист, — огорошил читателей Topnews.
По информации “Экспресс-Газеты”, место Ивана Урганта в вечернем эфире “Первого канала”, скорее всего, заменит Гарик Мартиросян.
Сам артист в последнее время пропал из поля зрения поклонников, перестав выкладывать публикации в своих социальных сетях. По мнению пользователей, это может быть связано с большой рабочей загрузкой телеведущего.
Как ожидается, новое шоу с участием Гарика Мартиросяна выйдет в эфир в грядущем сентябре. Точное название формат шоу неизвестен, однако со ссылкой на авторов нового проекта издание сообщает, что проект может называться “Круглосуточным Мартиросяном”.
Достойный ответ Тиграну Кеосаяну (НТВ) и Маргарите Стмоньян (RT и постоянное присутствие на “России 1”)!
Впрочем, пока это всё больше похоже на предположения, чем на факты или хотя бы инсайды.