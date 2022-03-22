СМИ узнали, кто заменит Ивана Урганта на “Первом канале”

В эфир “Первого канала на протяжении нескольких недель не выходит шоу “Вечерний Ургант”. Ранее сообщалось. что ведущий, именем которого названа передача, долгое время находится за границей. Недавно появилась информация о том, что шоу прекращают снимать, и на его место в сетке вещания уже готовится другая передача, вести которую будет другой известный артист, — огорошил читателей Topnews.