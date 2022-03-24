Сестра Михаила Ефремова увидела плюсы в нахождении брата в колонии

Сестра Михаила Ефремова Анастасия в эфире шоу “Звезды сошлись” на телеканале НТВ призналась в том, что рада нахождению брата в колонии. По словам женщины, Ефремов, несмотря на лишение свободы, спокоен и выдержан. Об этом сообщает “Рамблер”.