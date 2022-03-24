24.03.2022, 19:01
Сестра Михаила Ефремова увидела плюсы в нахождении брата в колонии
ФОТО: screenshot - youtube
Сестра Михаила Ефремова Анастасия в эфире шоу “Звезды сошлись” на телеканале НТВ призналась в том, что рада нахождению брата в колонии. По словам женщины, Ефремов, несмотря на лишение свободы, спокоен и выдержан. Об этом сообщает “Рамблер”.
Как отметила Анастасия, в сложившейся ситуации она чувствует себя спокойнее, что актер пока в тюрьме. “Целее будет”, — добавила женщина.
Как сообщила сестра Ефремова, актер в колонии работает, вставляя замки на одежду для медиков. В свободное время артист много читает.