Русский театр Эстонии приглашает на весенние показы спектаклей

По словам режиссера, этот спектакль точно не для отдыха и не для развлечения. Текст Вырыпаева несет в себе философию, в которой многие, наверное, увидят очень сильный религиозный подтекст, цельное и действенное учение, серьезную систему духовных взглядов на этот мир. Человеколюбивая история, бережно рассказанная создателями, предлагает зрителям поговорить об очень личном — важном и серьезном…

Произведение Ивана Вырыпаева состоит из семи разных картин, связанных местом действия и историей танцовщицы, которая и придумала оригинальный танец “Дели”. Действие разворачивается в неприметной городской больнице, где герои встречаются, любят, переживают смерть близких, пытаются найти гармонию, покой и любовь.

Как найти пути примириться с тем, что невозможно? Две семейные пары собрались обсудить драку сыновей, в результате перессорились и наговорили сперва соседям, а потом друг другу все то, что прежде подавлялось политкорректностью и воспитанием. В процессе светской беседы удержать социальные маски не удалось, а натянутые улыбки, чеканный официоз, предельно тактичные извинения друг перед другом утратили всякий всякий смысл. Режиссер назвал спектакль комедией нравов, в которой каждая пара оспаривает родительские навыки другой, вместо того чтобы разглядеть собственные проблемы.

Комедия известного французского драматурга Ясмины Резы “Бог резни” впервые была поставлена в Цюрихе, а позже с успехом шла на сценах Нью-Йорка, Лондона, Парижа. В 2011 году фильм режиссера Романа Полански, снятый по мотивам пьесы, стал одним из открытий Венецианского кинофестиваля.

КОХТЛА-ЯРВЕ

2 АПРЕЛЯ

“Goodbye, Berlin”! (режиссер — Полина Золотовицкая)

Центр культуры (18.00)

Рекомендуемый возраст: 14+

“Goodbye, Berlin!” — это гаражный концерт, во время которого актеры вживую исполнят известные рок-хиты. В это же время разворачивается сюжет о двух 14-летних парнях, которые украли старую машину и решили отправиться в путешествие. Движущая сила этой истории взросления в том, что в каждом из зрителей есть частичка главных героев.

Эталонный аутсайдер Майк, страдающий от всех доступных в четырнадцать лет комплексов, безответной любви и равнодушия родителей, получает в свое распоряжение летнюю свободу и странноватого одноклассника Чика. Путешествие двух, столь разных по темпераменту и складу души парней, связанных одной авантюрой, стало проверкой на честность и прочность характера, а также поэтапным внутренним взрослением главного героя.

В спектакле прозвучат песни групп Radiohead, The Beatles, The White Stripes, The Black Keys и Destiny’s Child.

В спектакле заняты: Александр Жиленко, Виктор Марвин, Анна Маркова, Карин Ламсон, Александр Кучмезов.

ПАЙДЕ

12 АПРЕЛЯ

“Пришел мужчина к женщине” (режиссер — Семен Злотников)

С синхронным переводом на эстонский язык!

Paide Muusika- ja Teatrimaja (19.00)

Рекомендуемый возраст: 14+

Эта комедия была написана сорок лет назад Семеном Злотниковым, который специально для Русского театра написал новую версию оригинального текста и выступил как режиссер.