Русский театр Эстонии приглашает на весенние показы спектаклей(6)
Ограничения постепенно отменяются, так что возможность увидеть любимых актеров на сцене будет у каждого! Показы спектаклей пройдут в Нарве, Кохтла-Ярве, Пайде и Тарту.
НАРВА
24 МАРТА
“Искусство примирения” (режиссер — Филипп Лось)
Концертный дом “Ругодив” (19.00)
Рекомендуемый возраст: 14+
Комедия известного французского драматурга Ясмины Резы “Бог резни” впервые была поставлена в Цюрихе, а позже с успехом шла на сценах Нью-Йорка, Лондона, Парижа. В 2011 году фильм режиссера Романа Полански, снятый по мотивам пьесы, стал одним из открытий Венецианского кинофестиваля.
Как найти пути примириться с тем, что невозможно? Две семейные пары собрались обсудить драку сыновей, в результате перессорились и наговорили сперва соседям, а потом друг другу все то, что прежде подавлялось политкорректностью и воспитанием. В процессе светской беседы удержать социальные маски не удалось, а натянутые улыбки, чеканный официоз, предельно тактичные извинения друг перед другом утратили всякий всякий смысл. Режиссер назвал спектакль комедией нравов, в которой каждая пара оспаривает родительские навыки другой, вместо того чтобы разглядеть собственные проблемы.
В спектакле заняты: Татьяна Егорушкина, Анна Сергеева, Дмитрий Косяков, Виктор Марвин.
Подробная информация: https://veneteater.ee/show/iskusstvo-primireniia.html
НАРВА
31 МАРТА
“Танец Дели” (режиссер — Филипп Лось)
Культурный центр Vaba Lava (19.00)
Рекомендуемый возраст: 12+
Произведение Ивана Вырыпаева состоит из семи разных картин, связанных местом действия и историей танцовщицы, которая и придумала оригинальный танец “Дели”. Действие разворачивается в неприметной городской больнице, где герои встречаются, любят, переживают смерть близких, пытаются найти гармонию, покой и любовь.
По словам режиссера, этот спектакль точно не для отдыха и не для развлечения. Текст Вырыпаева несет в себе философию, в которой многие, наверное, увидят очень сильный религиозный подтекст, цельное и действенное учение, серьезную систему духовных взглядов на этот мир. Человеколюбивая история, бережно рассказанная создателями, предлагает зрителям поговорить об очень личном — важном и серьезном…
В спектакле заняты: Анастасия Цубина, Елена Яковлева, Александр Жиленко, Татьяна Егорушкина, Татьяна Космынина, Наталья Мурина.
Подробная информация: https://veneteater.ee/show/tanets-deli.html
КОХТЛА-ЯРВЕ
2 АПРЕЛЯ
“Goodbye, Berlin”! (режиссер — Полина Золотовицкая)
Центр культуры (18.00)
Рекомендуемый возраст: 14+
“Goodbye, Berlin!” — это гаражный концерт, во время которого актеры вживую исполнят известные рок-хиты. В это же время разворачивается сюжет о двух 14-летних парнях, которые украли старую машину и решили отправиться в путешествие. Движущая сила этой истории взросления в том, что в каждом из зрителей есть частичка главных героев.
Эталонный аутсайдер Майк, страдающий от всех доступных в четырнадцать лет комплексов, безответной любви и равнодушия родителей, получает в свое распоряжение летнюю свободу и странноватого одноклассника Чика. Путешествие двух, столь разных по темпераменту и складу души парней, связанных одной авантюрой, стало проверкой на честность и прочность характера, а также поэтапным внутренним взрослением главного героя.
В спектакле прозвучат песни групп Radiohead, The Beatles, The White Stripes, The Black Keys и Destiny’s Child.
В спектакле заняты: Александр Жиленко, Виктор Марвин, Анна Маркова, Карин Ламсон, Александр Кучмезов.
Подробная информация: https://veneteater.ee/show/goodbye-berlin.html
ПАЙДЕ
12 АПРЕЛЯ
“Пришел мужчина к женщине” (режиссер — Семен Злотников)
С синхронным переводом на эстонский язык!
Paide Muusika- ja Teatrimaja (19.00)
Рекомендуемый возраст: 14+
Эта комедия была написана сорок лет назад Семеном Злотниковым, который специально для Русского театра написал новую версию оригинального текста и выступил как режиссер.
По сути, он изменил пьесу, не меняя самой истории, но повысил темп, соответствуя скорости современной жизни. В новой версии автор в разы обостряет ситуацию. Два незнакомых человека встречаются на неделю и 25 минут раньше назначенного срока. Это дает новое ощущение, создает более накаленную атмосферу и учащает пульс как актеров, так и зрителей. Абсолютно неготовая к встрече женщина и не останавливающийся перед поставленной целью мужчина — за два с половиной часа вместе с известными актерами Ларисой Саванковой и Райном Симмулом у зрителей возникает ощущение целой прожитой жизни.
Эта пьеса абсолютно про любовь, а не про одиночество. Одиночество — это данность. А пьеса про любовь. Про жажду любви.
В спектакле заняты: Лариса Саванкова, Райн Симмул.
Подробная информация: https://veneteater.ee/show/prishiol-muzhchina-k-zhenshchine.html
ТАРТУ
1, 2 ИЮНЯ
“Моя прекрасная леди” (режиссер — Алла Сигалова)
Театр Vanemuine (19.00)
Рекомендуемый возраст: 12+
Музыкальный спектакль по мотивам пьесы Джорджа Бернарда Шоу “Пигмалион” и фильма Габриэля Паскаля в постановке знаменитого хореографа и режиссера Аллы Сигаловой — лучшее начало лета. “Моя прекрасная леди” — добрая, яркая, нежная и трогательная история о любви, азарте… и английском языке.
Случайная встреча молодой цветочницы Элизы Дулиттл и профессора фонетики Генри Хиггинса и его коллеги-лингвиста, полковника Хью Пикеринга приводит к необычному эксперименту: профессор берется за полгода ввести девушку из рабочего класса в высший свет… Или, вернее, он утверждает, что поставит ей правильное произношение, благодаря чему никто никогда не угадает в Элизе полуграмотную уличную цветочницу. Полковник принимает пари, Элиза готова учиться, потому что хочет получить место в цветочном магазине. И никто из этих троих даже не догадывается, сколько сюрпризов, испытаний и потрясений принесет их необычная затея…
В спектакле заняты: Элина Нечаева, Александр Ивашкевич, Виктор Марвин, Илья Нартов, Лариса Саванкова, Анна Сергеева, Наталья Дымченко, Наталья Мурина, Дмитрий Кордас, Марика Отса, Александр Домовой, Эдуард Тее, Анна Маркова, Марина Малова, Карин Ламсон, Татьяна Егорушкина, Анастасия Цубина, Даниил Зандберг, Сергей Черкасов, Дан Ершов, Аллар Валге, Ярослав Галицкий, Ричард Белёхин, Грета Райдма, Эмилия Кузнецова.
Подробная информация: https://veneteater.ee/show/moia-prekrasnaia-ledi.html