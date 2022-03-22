С художественными фильмами “Пустыня” и “Башня-Наоборот” также смогут познакомиться люди с нарушением слуха и зрения(9)
удожественный фильм Кадри Кыусаар “Пустыня”, который выйдет в кинотеатрах на этой неделе, и приключенческий фильм Яака Кильми “Башня-Наоборот”, который выйдет на экраны в конце апреля, подарят слабовидящим и слабослышащим любителям кино новые впечатления.
Приложение MovieReading позволяет загружать тифлокомментарии или описывающие субтитры, которые синхронизируются с происходящим на экране, позволяя лучше и более целостно воспринимать сюжет картины и сопереживать героям фильма.
Якоб Розин (руководитель Эстонского Общества Слепых и консультант по вопросам доступности) говорит, что очень доволен этой новостью. “Возможность доступности описательных фильмов всегда была одной из самых больших проблем в киноиндустрии. Если зрячий человек привык ходить в кино в удобное для него время и получать удовольствие от фильма, то слабовидящий не может это так просто сделать”, — добавляет он. “Однако радость заключается в том, что теперь в Эстонии есть приложение MovieReading, которое позволяет получить доступ к фильмам и их переводу. Когда в приложение добавляются новые эстонские фильмы — это настоящее счастье”.
При помощи MovieReading можно получить доступ к материалам в кратчайшие сроки. “В приложении пользователю достаточно скачать и запустить описывающий перевод желаемого фильма. Затем телефон слушает звук фильма, воспроизводимого в кинотеатре или домашнем кинотеатре, и синхронизирует перевод описания, воспроизводимого на телефоне, с сюжетом фильма. Это позволяет слабовидящему человеку использовать наушники во время прослушивания описания, не мешая окружающим”.
Кюллики Боде, председатель правления Эстонского союза слабослышащих, добавляет, что люди с нарушениями слуха очень рады тому, что были созданы описывающие субтитры к фильмам “Пустыня” и “Башня-Наоборот”. “Они доступны в приложении MovieReading, таким образом можно смотреть фильм и параллельно читать описывающий текст в телефоне. Без описания звуков людям с нарушениями слуха остаются непонятными многие эмоции — почему персонаж был в шоке, какими бывают звуки природы, что скрывается за текстами песен”, — объясняет Кюлли.
В Эстонии очень много людей с нарушениями слуха — примерно каждый пятый человек, то есть около 200 000 человек.
По словам Эвелин Пенттиля, продюсера художественного фильма “Башня-Наоборот”, для них важно, чтобы вся молодёжь Эстонии могла посмотреть “Башню-Наоборот”. “Я очень рада, что нынешние технологии позволяют зрителям с нарушениями зрения и слуха наслаждаться этим вместе со всеми остальными во время проката кинофильма. Ясно, что абсолютно все сталкиваются с вопросами, которые затрагивает фильм. Надеюсь, скоро будет стандартом для всех эстонских киноновинок выходить в прокат с помощью решения MovieReading”, — объясняет Эвелин.
Приключенческий фильм Яака Кильми “Башня-Наоборот” повествует о летних каникулах детской компании в сонной деревне, где единственным развлечением служит времяпрепровождение на заброшенном производственном комплексе. Но им запрещают туда ходить. Глава компании Кристьян и его друзья Ариель, Лооре, Миа-Маргот и Сийм решают нарушить запрет. Это решение изменит их жизнь, и поставит друзей в жесткое противостояние. Им придется решать какие поступки правильные, а какие — нет.
Фильм Кадри Кыусаар “Пустыня” повествует о шведской фотожурналистке Ингрид, которая, находясь в рабочей командировке в апокалиптическом, забытом людьми и законом Синае, попадает в заложники к вооружённой палестинской группировке и её прячут в пустыне. Один из членов банды, Али, всё больше обращает внимание на Ингрид, и вскоре из их близости развивается, казалось бы, невозможная история любви. Рискованные отношения не остаются незамеченными лидером банды Мусой, который подозревает, что влюблённость может привести к предательству. Параноидальное поведение Мусы усложняет ситуацию, и ставит под вопрос вероятность того, что Ингрид удастся выжить.
“Пустыня” появится в кинотеатрах с 25 марта, а “Башня-Наоборот” выйдет на экраны с 29 апреля.