С художественными фильмами “Пустыня” и “Башня-Наоборот” также смогут познакомиться люди с нарушением слуха и зрения

удожественный фильм Кадри Кыусаар “Пустыня”, который выйдет в кинотеатрах на этой неделе, и приключенческий фильм Яака Кильми “Башня-Наоборот”, который выйдет на экраны в конце апреля, подарят слабовидящим и слабослышащим любителям кино новые впечатления.

Приложение MovieReading позволяет загружать тифлокомментарии или описывающие субтитры, которые синхронизируются с происходящим на экране, позволяя лучше и более целостно воспринимать сюжет картины и сопереживать героям фильма.

Якоб Розин (руководитель Эстонского Общества Слепых и консультант по вопросам доступности) говорит, что очень доволен этой новостью. “Возможность доступности описательных фильмов всегда была одной из самых больших проблем в киноиндустрии. Если зрячий человек привык ходить в кино в удобное для него время и получать удовольствие от фильма, то слабовидящий не может это так просто сделать”, — добавляет он. “Однако радость заключается в том, что теперь в Эстонии есть приложение MovieReading, которое позволяет получить доступ к фильмам и их переводу. Когда в приложение добавляются новые эстонские фильмы — это настоящее счастье”.

При помощи MovieReading можно получить доступ к материалам в кратчайшие сроки. “В приложении пользователю достаточно скачать и запустить описывающий перевод желаемого фильма. Затем телефон слушает звук фильма, воспроизводимого в кинотеатре или домашнем кинотеатре, и синхронизирует перевод описания, воспроизводимого на телефоне, с сюжетом фильма. Это позволяет слабовидящему человеку использовать наушники во время прослушивания описания, не мешая окружающим”.