Спектакль Таллиннского городского театра “На дне” с переводом на русский язык
Уку Уусберг поставил эту многогранную и наиболее успешную на протяжении многих лет пьесу Горького на “Адской сцене” Таллиннского городского театра в 2018 году, когда отмечалось 150 лет со дня рождения писателя. Сегодня постановка перенесена на большую сцену культурного центра Salme.
Действие спектакля разворачивается в ночлежке для неимущих, содержатель которой Костылев сдает койки в подвальном этаже тем, кто не может позволить себе более приличное жилье. Не удивительно, что подобная ночлежка собирает под своей крышей достаточно пёстрое общество, среди обитателей которой можно найти как ремесленников и рыночных торговок, так и мелких воришек, уличных женщин, а также обнищавших аристократов и представителей сферы искусств. Несмотря на то, что “На дне” несет с собой непосредственные жизнеощущения и атмосферу, сложившуюся накануне Первой мировой войны, пьеса в полной мере сохраняет свою актуальность и сегодня, когда на повестке дня все так же остро стоят вопросы человеческого достоинства и гуманизма. Постановка Уусберга представляет собой образец классического психологического театра, который венчает сильная и убедительная работа актеров. В 2019 году за этот спектакль Уку Уусберг был удостоен премии коллег Городского театра как лучший постановщик и Мартин Миксон — премии коллег как лучший художник. Аллан Ноорметс стал лауреатом Эстонской театральной премии года за лучшую мужскую роль второго плана.
В спектакле участвуют: Райн Симмул, Кюлли Теэтамм, Майкен Пиус, Андрес Рааг, Кристьян Юкскюла (приглашенный артист), Андеро Эрмел, Эвелин Выйгемаст, Хеле Кырве, Эпп Ээспяэв, Аллан Ноорметс, Март Тооме, Ало Кырве, Арго Аадли, Индрек Саммул, Мярт Пиус, Микк Юрьенс, Калью Орро и Харди Мёллер (школа сценического искусства Эстонской академии музыки и театра), художник по костюмам: Реэт Аус, световое оформление: Эмиль Каллас.
Дополнительная информация и бронирование билетов: kassa@linnateater.ee