Владимир Машков обвинил родную дочь в предательстве и призвал “бороться с нацистами”

“Он попросил меня вернуться в Россию немедленно, быть с дочерьми, быть хорошей россиянкой, попросить прощения за предательство, быть с россиянами и помогать бороться с украинскими нацистами, — рассказала Машкова CNN. — То, что происходит сейчас, это просто невообразимо. Тот факт, что так много русских, включая моего отца, верят, что это насилие хоть как-то оправданно, разбивает мне сердце. Но, конечно, это нельзя сравнить с тем, что сейчас испытывают украинцы, которые умирают”.