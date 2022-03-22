Владимир Машков обвинил родную дочь в предательстве и призвал “бороться с нацистами”
Настоящая семейная драма разыгрывается на наших глазах. В минувшую пятницу Владимир Машков выступил на провластном митинге-концерте в Лужниках. Его дочь Мария ответила в блоге сожалением по этому поводу и прикрепила видео с обращением Арнольда Шварценеггера, который в частности рассказал о конфликте с отцом, воевавшим за нацистов во время второй мировой войны. История получила продолжение.
Актриса Мария Машкова заявила, что отец обвинил ее в предательстве из-за антивоенной позиции.
“Он попросил меня вернуться в Россию немедленно, быть с дочерьми, быть хорошей россиянкой, попросить прощения за предательство, быть с россиянами и помогать бороться с украинскими нацистами, — рассказала Машкова CNN. — То, что происходит сейчас, это просто невообразимо. Тот факт, что так много русских, включая моего отца, верят, что это насилие хоть как-то оправданно, разбивает мне сердце. Но, конечно, это нельзя сравнить с тем, что сейчас испытывают украинцы, которые умирают”.
Актриса добавила, что ответила отцу отказом и не уверена, что теперь вообще сможет вернуться в Россию.