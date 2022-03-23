В Черновцах избавились от именной звезды Ани Лорак

Также исполком принял решение убрать звезду оперного певца родом из Черновцов Василия Герелло, который 18 марта участвовал в пропагандистском концерте в Лужниках по случаю годовщины “возвращения Крыма в родную гавань”.

Ранее в Украине создали сайт “Они любят войну”, где перечислили артистов, которые активно или “молчаливо” поддержали российскую “спецоперацию”. Вероятно, печальнее всего смотрятся на этом сайте уроженцы Украины, например Регина Тодоренко, Артик и Асти, Джиган, Анна Седокова, Мари Краймбрери, Таисия Повалий, Вадим Казаченко, Ёлка, Наташа Королёва, Лолита Милявская, Нонна Гришаева, Марув…

Не обошлось и без курьёза. В список любителей войны внесён… Артур Пирожков. Почему не Александр Ревва, а его поющее “альтер эго“ — загадка.