В Германии отменили концерты “Любэ”

Научное сообщество Urania в Берлине, на площадке которого 12 мая должен был состояться один из концертов “Любэ”, сообщило изданию, что не позволит группе выступить.

Компания Evennta, организующая немецкие гастроли “Любэ”, сообщила изданию, что отменила “все десять концертов” группы в Германии. Группа, кстати, должна была дать девять концертов с 10 по 22 мая.

18 марта группа “Любэ” и ее лидер Николай Расторгуев выступили на митинге-концерте к годовщине присоединения Крыма к России, который прошел на московском стадионе “Лужники”.