СМИ: Швейцарские друзья просят Кабаеву поехать в Москву и остановить Путина

В то же время самой Кабаевой, которую считают любовницей российского президента, грозит выдворение из Швейцарии, утверждает издание.

"Кажется, он никого не слушает, - говорит о Путине источник, - но мог бы прислушаться к Алине. Ясно, что его окружает плотная охрана, и, даже если она к нему прорвется, Алина не уверена, что сможет вернуться к своим детям".

Ранее в зарубежной прессе появилась информация, что Кабаева находится в Швейцарии вместе с четырьмя детьми от Путина. У всех детей и у их матери, как утверждали СМИ, швейцарское гражданство.

Официально Путин и Кабаева никогда не подтверждали свою связь, как и в целом ни один из них не рассказывал о личной жизни.

Известно, что Путина есть две взрослые дочери от брака с Людмилой Путиной (в девичестве - Шкребнева), но публично с ними он никогда не появлялся и отвергал любые вопросы о детях.

Как напоминает Page Six, в 2008 году российская газета "Московский корреспондент" опубликовала статью, что Путин развелся с женой и собирается жениться на Кабаевой. Кремль опроверг эту историю, газета вскоре была закрыта, однако слухи продолжали появляться. Например, о том, что Путин и Кабаева тайком обвенчались в православной церкви.

Кабаева 8 лет занимала депутатское кресло в Госдуме, а в 2014 году Кремль назначил ее руководителем государственной Национальной Медиа Группы (в нее входит, например, Первый канал) с зарплатой в размере 10 миллионов долларов в год. Несмотря на высокую должность, на публике Алина Кабаева в последние годы появлялась крайне редко.