Как будет жить Чулпан Хаматова в Латвии

Исполнительница главной роли в нашумевшем спектакле “Горбачев” в интервью журналистке Екатерины Гордеевой рассказала, что накоплений у нее осталось на 3-4 месяца жизни, но есть домик в деревне под Ригой, которая она построила несколько лет назад.

“Домик в деревне” оказался деревянным особняком на 250 кв. метров стоимостью 300 тысяч евро в элитном поселке Аматциемс под Цесисом. Он считается местом, где селятся местные миллионеры, которые могут позволить себе содержать столь дорогое жилье. Местные журналисты уже предположили, что русской актрисе, которая вчера получила работу в Новом Рижском театре, расходы на дом будут даваться непросто.

“Заработать трудно. Особенно актрисе. Особенно русской актрисе. Жить дорого. Ежемесячная сумма коммунальных платежей за дом площадью в 250 кв. м обойдётся от 450–550 евро в лучшем случае. Дороже московского раз в пять, семь. В следующем отопительном сезоне будет ещё больше, ближе к 700, подозреваю”, — рассказал журналист Вадим Авва.

Зарплата актрисы, которая будет приглашенной звездой в театре составит приблизительно 800-950 евро, из которых половина будет уходить на содержание жилья. А еще нужно оплачивать школу для детей, продукты, проезд. Не исключено, что Хаматовой придется рассматривать возможность играть в антрепризе для других театров, например, берлинского.

“Все знают, что Хаматова — актриса номер один в своей стране, все знают, что она образец гуманизма благодаря ее благотворительному фонду, который годами заботится об онкобольных детях. И теперь каждый может быть уверен, что Чулпан — это русская совесть”, — тем временем написал руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, который и пригласил звезду театра “Современник” в свою труппу.