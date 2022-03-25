25.03.2022, 09:29
“Доброго вечора, ми з України!” Потап показал нового Железного Человека
ФОТО: screenshot - youtube
Украинский продюсер, автор и исполнитель песен Потап опубликовал забавное видео с Железным человеком. В нем марвеловский супергерой якобы уничтожает российский танк, — пишет “Обозреватель”.
По сюжету ролика, который Потап опубликовал в Instagram, Железный человек оказывается в разрушенном оккупантами украинском городе, оглядывается и видит танк с российским флагом. Герой уничтожает его и в конце говорит уже известную во всем мире фразу: "Добрый вечер, мы из Украины".
Костюм Железного человека в видео в цветах украинского флага, а на груди – государственный герб. Украинским и сочувствующим пользователям соцсети понравилась подобная интерпретация фильма, они написали одобрительные отзывы под постом.