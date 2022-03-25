“Доброго вечора, ми з України!” Потап показал нового Железного Человека

По сюжету ролика, который Потап опубликовал в Instagram, Железный человек оказывается в разрушенном оккупантами украинском городе, оглядывается и видит танк с российским флагом. Герой уничтожает его и в конце говорит уже известную во всем мире фразу: "Добрый вечер, мы из Украины".