24.03.2022, 13:30
“Две хунты подряд?” Макаревич намекнул на неадекватность пропагандистских штампов
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Российский музыкант Андрей Макаревич обратился к подписчикам в Telegram, чтобы они сами задумались над теми штампами, которыми уже 8 лет жорнглирует пропаганда. В принципе, его мысль не нова, но для кого-то может стать откровением.
Макаревич отметил, что правление Петра Порошенко с 2014 по 2019 год и президентство Владимира Зеленского в Украине российские пропагандисты называют “хунтой”. Он спросил подписчиков, как может править в Украине две хунты подряд.
“Власти Украины стали называть “хунтой” в год возникновения ДНР-ЛНР в 2014 году. Президентом тогда был Порошенко. В 2019 избрали Зеленского и правительство изменилось. Снова хунта! Две хунты подряд? Они там сменные?“ — написал Макаревич в соцсетях.