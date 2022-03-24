24.03.2022, 16:30
ФОТО | Перестали скрывать? В Сети появились интимные снимки Ренаты Литвиновой и Земфиры
ФОТО: screenshot - youtube
СМИ сообщали о том, что в начале марта актриса, режиссер и сценаристка Рената Литвина вместе со своей подругой певицей Земфирой покинули страну, — напоминает “Обозреватель”. То, что они находятся за границей, звезды не скрывают. Но после их отъезда в Сети появились материалы, которые демонстрируют довольно тесные отношения двух звезд, о которых ранее ходили только слухи.
Справедливости ради стоит заметить, что снимки выложили не анонимные папарацци, а сама Рената Литвинова. Некоторые из них, однако, выглядят очень интимными, что еще раз подогревает слухи о длительном романе или даже браке (запрещённом в России) звёзд.
“Всего 24 дня назад. Всех обнимаю”, — подписала снимки Рената.