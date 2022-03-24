ФОТО | Перестали скрывать? В Сети появились интимные снимки Ренаты Литвиновой и Земфиры

СМИ сообщали о том, что в начале марта актриса, режиссер и сценаристка Рената Литвина вместе со своей подругой певицей Земфирой покинули страну, — напоминает “Обозреватель”. То, что они находятся за границей, звезды не скрывают. Но после их отъезда в Сети появились материалы, которые демонстрируют довольно тесные отношения двух звезд, о которых ранее ходили только слухи.