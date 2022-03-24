ВИДЕО | Рэпер Beebilõust захватил снаряжение и поехал в Украину воевать

По словам рэпера и его друга, это — привилегия, что на данный момент вообще есть такая возможность поехать защищать другую страну. Больше всего их напрягает то, что другие люди просто наблюдают со стороны и помогают Украине лишь тем, что постят флаги.

“Мы едем туда, где на улицах разорванные дети. Я не знаю, с насколько трезвой головой мы бы воевали, если бы это случилось с нашими детьми. Никто все равно ни**я не делает, только машут флажками и клеют наклейки. Если бы война пришла сюда, эти люди были бы по ту сторону залива, размахивали бы своими сине-черно-белыми транспарантами”, — говорится в видео.