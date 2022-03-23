Илья Разин – фронтмен петербургской группы Полюса выступит в Таллинне в Yama (ex-Jamaica) baar!

“Полюса” поют свои песни для внутреннего интеллигента, который все никак не умрет в каждом из нас.

В их песнях каждый находит что-то себе по душе — девушки плачут и мечтают, юноши чувствуют себя героями, взрослые дяди и тети отмечают прямое наследование классике русской литературы и классике русского рока.

Центральный стержень группы в виде обаятельного Ильи Разина неизменен со дня основания коллектива. Именно его голос и тембр являются одним из фирменных знаков “Полюсов”. Илья Разин умеет давать остроумные интервью, тонко иронизируя над собой, интервьюерами, политической обстановкой в стране и жизнью простого поэта.

Своеобразный акустический тет-а-тет с Ильей представит творчество группы с его южного полюса — в том редком виде, который так ценен и любим преданными слушателями.

Песни, исполненные в этом теплом варианте, как никогда позволят ощутить весь заложенный в них дух петербургских сиреневых дождей, магических крыш и разводных мостов. Они приятно запутают нас в витиеватости своих фраз и оставят в мире где-то между сказкой и сном.

Помимо технической стороны есть ещё то, за что их любят по-настоящему — удивительно поэтичные тексты, в которых каждый слышит что-то адресованное персонально ему, и завораживающая своим мелодизмом музыка.

Уже в эту пятницу, 25-го марта, Yama baar, (ex-Jamaica) — Roosikrantsi 15.

Двери бара откроются в 19.00, концерт начнётся ориентировочно в 20.00.

Билеты можно будет приобрести на входе.

Стоимость билета 10 Eur.