24.03.2022, 09:36
Умер актер-фронтовик Юрий Померанцев, сыгравший генерала Власова
ФОТО: kino-teatr.ru
Пресс-служба Национального русского театра драмы им. Михаила Лермонтова в Алматы сообщила о том, что на 100-м году жизни не стало советского артиста Юрия Померанцева, который известен по ролям в лентах “Волшебный голос Джельсомино”, “Орлята Чапая” и другим.
В Алматинском театре артист служил с 1954 года, он получил звания народного артиста Казахстана и Героя труда.
В военном киносериале “Освобождение” он сыграл генерала Власова, чем и запомнился советской публике.
Юрий Померанцев родился на Украине, в Киеве, воевал, много лет прожил в Казахстане, где выходил на сцену Театра оперы и балета им. Абая..