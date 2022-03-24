Умер актер-фронтовик Юрий Померанцев, сыгравший генерала Власова

Пресс-служба Национального русского театра драмы им. Михаила Лермонтова в Алматы сообщила о том, что на 100-м году жизни не стало советского артиста Юрия Померанцева, который известен по ролям в лентах “Волшебный голос Джельсомино”, “Орлята Чапая” и другим.