Латвия запретила въезд 25 российским деятелям культуры, выступившим за “спецоперацию”
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич включил в список нежелательных для страны лиц 25 российских деятелей культуры, передает LSM.lv.
В “чёрный список” были внесены телеведущие и журналисты Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Тина Канделаки, актер Владимир Машков, артисты Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория Дайнеко, пианист Денис Мацуев, режиссер Никита Михалков, дирижер Валерий Гергиев, танцовщик Сергей Полунин, артисты Виктория Цыганова, Стас Михайлов и другие. Возможно, больнее всего Илзе Лиепа, которая, хоть и является российской танцовщицей, но имеет латвийские корни.
Решение предусматривает запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок. В МИД Латвии пояснили, что указанные лица поддержали проведение Россией так называемой “специальной военной операции” в Украине. Кроме того, МИД пообещал, что список будет пополняться.